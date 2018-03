Un conductor distraído por grabar con su celular el tráfico se hizo famoso luego de que colisionara contra un auto por detrás.

El accidente ocurrió en Miami hace una semana y quedó grabado en un video que se viralizó en las redes sociales debido a la graciosa reacción del conductor hispano.

Al parecer, el conductor, cuya identidad se desconoce, quería quejarse del tráfico de la ciudad y decidió grabar en un video la congestión de una autopista del sur de Florida, reseñó El Nuevo Herald.

“El tráfico diario de Miami”, se escucha decir al hombre en inglés segundos antes de que choque contra la parte trasera de un Honda.

MY FRIENDS DAD WAS TAKING A VIDEO OF THE TRAFFIC AND UM… pic.twitter.com/dXVX1oTJj5

— samantha • 7 days (@wdwemilio) March 22, 2018