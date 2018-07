Aunque suene increíble, un conductor de Uber orinó en el carro mientras llevaba a una pasajera a su destino. La acción fue grabada en video y difundida en redes sociales.

El conductor de Uber orinó en una botella dentro del auto cuando realizaba un trayecto el lunes por la noche en Nueva York, reseñó el portal New York Post.

La pasajera Raichelle Carter iba sola en el asiento trasero del miniván Uber, cuando notó que el conductor trataba de llenar una botella a escondidas.

“Tenía los auriculares puestos e intentaba relajarme, y luego noto que dejamos de movernos. Entonces lo veo desabrochándose los pantalones y escucho que la orina golpea la botella”, contó Carter, furiosa por el incidente.

Carter, de 28 años, quien es la chef ejecutiva del restaurante Paint ‘N Pour, sacó su teléfono y grabó el video mientras el taxista orinaba en la botella. Y aunque el clip no muestra el acto en sí, el audio confirma el acontecimiento, indicó el NY Post.

Cuando la pasajera se quejó, el taxista dijo que llevaba una hora y media conduciendo y no podía aguantar más.

“Eso no tiene nada que ver conmigo. Podrías haber ido al baño, hermano. Afuera”, se escuchó reclamar a la mujer.

Tras el escándalo, el personal de Uber dijo que retiró al conductor de la compañía.

“Esto es completamente inapropiado y una clara violación a las reglas de nuestra comunidad”, declaró una portavoz de Uber. “El acceso del conductor a la aplicación ha sido eliminado”, aseveró.

Carter, quien ha sido un cliente leal de Uber, dijo que ya no usará el servicio a menos que puedan garantizar que este tipo de comportamiento no volverá a suceder.

“Si no hacen grandes progresos para hacerme creer que esto no nos sucederá a mí ni a ninguna mujer o persona otra vez, entonces no, no usaré Uber”, sentenció.