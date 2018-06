Un conductor de Uber botó a dos mujeres por besarse en su carro mientras efectuaba su trayecto en Manhattan, Nueva York.

Alex Lovine, de 26 años, y su novia, Emma Pichl, de 24, fueron sacadas del auto por el conductor de Uber luego de que este las viera compartir un pequeño beso en los labios, reportó Daily Mail.

La pareja afirmó haber sido expulsada del Uber por un conductor “homofóbico” solo porque se besaron en el asiento trasero.

En la tarde del pasado sábado, Alex y Emma viajaban en el Uber por Manhattan cuando el conductor de repente se detuvo y les exigió que salieran del carro.

Al principio, las mujeres pensaron que el conductor bromeaba, pero una vez que se dieron cuenta de que hablaba en serio, comenzaron a grabar el incidente con el celular, reseñó Daily Mail.

Alex contó que habían solicitado el servicio de Uber para que las llevaran de una fiesta de cumpleaños de un amigo en Brooklyn hasta otra fiesta en East Village.

“Estábamos sentadas en lados opuestos del auto. Nos inclinamos para un pico, y eso es lo que era, un pico legítimo”, le dijo al New York Daily News.

Justo después del rápido beso, el conductor detuvo el auto y les dijo que se salieran de inmediato.

“Mi novia comenzó a reír. Ella pensó que estaba bromeando”, manifestó Alex, una consultora de tecnología publicitaria, según el referido medio.

Alex indicó que ambas conocían la política de Uber contra los clientes que tienen relaciones sexuales en el asiento trasero, pero aseguró que su beso estaba lejos de ser cuestionado.

“Nos gritó por ser irrespetuosas e inapropiadas por el beso en los labios”, expresó.

En el video se observó cómo el conductor abrió la puerta del asiento trasero y les ordenó bajarse.

En segundos, el conductor de Uber botó a dos mujeres de su taxi sin importarle que lo estuviesen grabando.

“Es ilegal. No puedes hacer esto en el auto. Es irrespetuoso”, reclamó el conductor. Pero la pareja le advirtió que podrían despedirlo por su actitud y le respondió: “No es ilegal besarse en Nueva York”.

Conductor de Uber botó a dos mujeres: ¿qué opina la empresa?

Después, la compañía declaró que “Uber no tolera ninguna forma de discriminación”, y más tarde se anunció que se le suspendió la licencia al conductor, identificado como Ahmad El Boutari, informó El Diario de NY.

“Obviamente, es homofóbico. Yo estaba muy sorprendida. No he experimentado el comportamiento homofóbico en la ciudad. Vivimos en esta burbuja y creemos que esto no puede suceder aquí en la ciudad de Nueva York. Esto demuestra que puede suceder en cualquier lugar”, comentó Alex.

