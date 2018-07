Tal vez no todos sirven para manejar vehículos pesados. Alguien quien pareció no estar muy atento a sus retrovisores condujo con el contenedor del camión levantado y destruyó una valla en plena autopista.

El sorprendente suceso ocurrió tiempo atrás en la localidad de Qatif, en Arabia Saudita, en el emirato Oriental, sin embargo, el video del choque sigue sumando reproducciones en YouTube en la actualidad.

De acuerdo con la grabación, que se efectuó desde otro auto, una persona manejaba con el contenedor del camión levantado y destruyó una valla o aviso de señalizaciones en la autopista.

El portal TN Autos comentó que resulta increíble comprender cómo quien estuvo detrás del volante del camión nunca notó que se desplazaba con el contenedor en posición vertical.

Incluso, según el clip, otros conductores aparentemente trataron de advertirle el peligro al sonar de manera insistente sus bocinas. Pero nada pudo evitar el tremendo desastre.

En solo cuestión de segundos, el contenedor del camión levantado impactó contra la valla que cubría todos los carriles de la autopista y la derribó por completo.

La grabación también mostró como el conductor de una camioneta al parecer habría acelerado para alertar al camionero, pero tampoco llegó a tiempo.

Aunque por fortuna no hubo heridos, las autoridades indicaron que la persona quien condujo el camión y el propietario del vehículo iban a tener que pagar los gastos necesarios para reparar la valla de señalizaciones.

En el canal en YouTube de ‘Everythings Cool’, donde se publicó el video, se preguntaron cómo el conductor no sintió la resistencia adicional al viento ni por qué el tablero no advirtió lo que sucedía con el contenedor, a menos que el vehículo no haya contado con ese sistema.