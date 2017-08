Con bebé en brazos, mujer quería robar 2 baterías de auto (VIDEO)

Sin importar que llevaba a su bebé en brazos, una mujer estuvo a punto de lograr su cometido y robarse dos baterías para automóvil.

Los hechos se registraron en un supermercado de Tlalnepantla, en el Estado de México, donde la mujer fue descubierta por las autoridades con cámara en mano.

“Saca lo que llevas ahí”, le pidió un agente a la mujer, a la que no le quedó de otra más que sacar debajo de la cobija de su bebé primero una batería y luego la otra, mientras pedía que no la grabaran.

“Tú no vas a poner condiciones”, le respondió tajante el agente, mientras la mujer le entregaba la mercancía que pretendía robarse.

De haber logrado perpetrar el robo, la suma alcanzaría más de los 4,000 pesos mexicanos, es decir, cerca de 240 dólares.

Según el sitio de noticias de Univisión, estas autopartes pesan, aproximadamente, entre 14 y 22 kilogramos. De ahí que muchos internautas reaccionaran ante las imágenes con sorpresa e impacto.

“¡Yo apenas puedo con una!”, comentó un usuario en Facebook al ver el video.

“Mañosa la ratera, mínimo ahí lleva $4,000 y como lleva al niño, que quién sabe si sea suyo o prestado, no se la pueden llevar. ¿Cómo lo hizo? Están pesadas esas cosas”, escribió otro usuario.

“A veces la desesperación de no tener un pin… peso, no saber qué hacer y no contar con nadie, te hace hacer pendej… y más con hijos”, opinó por el contrario otra usuaria.