¿Cómo evitar asaltos mientras conduces?

Aunque vivas en una ciudad muy segura, nadie sabe si puede ser víctima de la delincuencia cuando te desplazas en tu auto. Por ello es necesario tener en cuenta algunas estrategias para evitar asaltos mientras conduces.

Puede ser que consideres al auto como tu espacio seguro en medio del tráfico. Sin embargo, incluso ahí el peligro acecha: los delincuentes estudian a sus víctimas potenciales y, en el momento más oportuno, las despojan de sus pertenencias. Para tratar de evitar asaltos mientras conduces, especialistas en seguridad del Centro Dinámico Pegaso ofrecieron varias recomendaciones preventivas a Agencia Reforma.

Sin pérdidas que lamentar

Lo más importante es la seguridad del conductor y los pasajeros, por ello, si el asalto es inminente, no te resistas. Lo repetimos: no te resistas. Deja ir los bienes materiales y no arriesgues la vida.

Sé impredecible

Evita recorrer diariamente la misma ruta de tu casa al trabajo e intercala los recorridos sin seguir un patrón establecido. De esa manera, evitarás que los delincuentes puedan establecer un plan para asaltarte.

Mantén la distancia

Durante los embotellamientos eres un blanco fácil, para contar con espacio de maniobra, siempre mantén una distancia de medio auto frente al vehículo de enfrente. En caso de un cristalazo, aprovecha este espacio para escapar.

Siempre alerta

Los asaltantes identifican a las personas que conducen distraídas con el teléfono o el sistema de sonido, por ello se recomienda estar siempre alerta del entorno y preparado para reaccionar en caso de una agresión. Una actitud defensiva suele disuadir a los criminales.

En movimiento constante

Procura que tu vehículo esté en movimiento el mayor tiempo posible, planifica tus salidas en los horarios menos conflictivos y a través de rutas con poco tránsito. Recuerda que los delincuentes buscan detener el desplazamiento de sus víctimas.

