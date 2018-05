Choque de autobuses en túnel de Nueva York: Dos autobuses chocaron el viernes en un túnel que va de Nueva York a Nueva Jersey, dejando a 32 personas heridas, siete de ellas de gravedad, informaron las autoridades.

El suceso ocurrió en el Lincoln Tunnel e involucró a dos autobuses de la agencia de transporte de Nueva Jersey, New Jersey Transit.

Due to an accident with injuries at the exit of the center tunnel NYC, buses departing and arriving at the PA Bus Term may experience delays. [82]

— PortAuthBusTerminal (@PABusTerminal) May 18, 2018