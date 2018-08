Chase Elliott se llevó este domingo una impresionante victoria en la GoBowling at The Glen y consiguió su primer triunfo en la Monster Energy NASCAR Cup Series.

El piloto al volante de su Chevrolet No. 9, de Hendrick Motorsports, resistió las arremetidas de Martin Truex Jr., quien se conformó con el segundo puesto a pesar de haberse quedado sin combustible en la vuelta final.

Con su victoria, Elliot emula a su padre Bill, quien también ganó por primera vez en su carrera en el óvalo del circuito de New York.

