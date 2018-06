Los lujosos carros de tres jugadores latinos de Rusia 2018

Continúa el Mundial de Rusia 2018, el máximo evento del balompié internacional, y queremos recordarte que para los jugadores no todo es fútbol, ya que muchos de ellos también son grandes aficionados de los motores, y prueba de ello son estas tres estrellas latinas.

Lionel Messi

Aunque este jueves Argentina cayó goleada 0-3 ante Croacia, su astro Lionel Messi no pierde la esperanza de la clasificación, ya que las matemáticas aún no dictan la peor sentencia.

Mientras el equipo se recupera de la derrota, podemos repasar las ‘naves’ del también figura del Barcelona.

De acuerdo con Univisión, Messi tiene en su garaje un Ferrari F430 Spider, un SUV modelo Cadillac Escalade y un Maserati GranTurismo MC Stradale.

El Ferrari produce 483 caballos de fuerza, el Cadillac monta un V8 de 6.2 litros y 420 caballos de fuerza y el lujoso Maserati GranTurismo MC Stradale utiliza un V8 de 4.7 litros y 460 caballos de fuerza, precisó el referido medio.

Luis Suárez

Otro hispano aficionado de los coches es el uruguayo Luis Suárez, compañero de Messi en el Barcelona y una de las actuales estrellas de Rusia 2018.

Según Univisión, Suárez, de 31 años, ha conducido un Audi A7, un Audi R8 y una Q7.

El uruguayo, máximo goleador en la historia de su selección nacional, también posee camionetas como BMW X5, una Cadillac Escalade y una Range Rover Evoque.

Al hablar de velocidad, Suárez prefiere su Lamborghini Murciélago LP 670-4 Super Veloce, que monta un motor V12 de 6.5 litros y genera 670 caballos de fuerza.

James Rodríguez

Y del Barcelona nos vamos a Alemania, donde el colombiano James Rodríguez sabe bastante de goles y, por supuesto, de ‘naves’.

Con 26 años, James, ficha del Bayern Múnich, es la principal figura de Colombia en el Mundial de Rusia 2018.

Y en su casa no solo hay trofeos de fútbol, sino también de cuatro ruedas.

El colombiano manejó un Audi R8 cuando militó en el Real Madrid, y en una entrevista concedida hace unos años a un medio local dijo que en su país prefería rodar en un BMW X3 por las condiciones de la superficie.

En esa misma entrevista, agregó Univisión, James confesó que desde niño ha sido fanático de los deportivos, por lo que siempre había soñado con tener un Ferrari 458 Italia y un Lamborghini Aventador.

No sabemos si todavía no están en su garaje, pero con seguridad no tendrá problema para adquirirlos.

¿Cuál es tu ‘nave’ favorita?