Под Новосковском сегодня утром бегал #верблюд! Он сбежал из передвижного цирка, на дороге спровоцировал #ДТП и был пойман сотрудниками полиции.🤦‍♀️ видео опубликовали в паблике «Подслушано #Новомосковск»

A post shared by Кирьянова Елена (@kiryanova_lena) on Jul 18, 2018 at 2:55am PDT