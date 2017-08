Buscan al camión de carga responsable de arrollar a seis vehículos (FOTO)

Un camión de carga maniobraba para abrirse paso en una esquina de Queens, hasta que finalmente lo logró… pero a costa de llevarse a seis vehículos por delante.

Según relató el dueño de uno de los autos afectados a Univisión de Nueva York, él estaba en su trabajo cuando recibió una llamada.

“Me dicen tu carro está destrozado allá afuera y yo salgo rápido corriendo y mi carro está dado vuelta (volteado), le destruyó toda la parte del frente”, narró Henry, quien reveló que no contaba con una cobertura completa de su seguro.

En total fueron 6 vehículos los afectados, pero del conductor nadie sabe nada: “Tengo como cuatro videos, lo único que no encuentro es la placa”, dijo desesperado el hispano que ahora se quedó sin auto y sin trabajo.

“Porque mi carro me sirve para trabajar y no tengo dinero para repararlo o para comprar otro, y no tendría problemas si tuviera un seguro contra choques, pero no es así”.

Los daños a su vehículo ascienden a alrededor de 4,000 dólares, una suma que se le hace muy difícil de cubrir.

“El abogado del seguro me llamó y me dice que mientras yo no tenga la placa, ellos no me pueden ayudar. Si ya yo tengo la placa, ellos pueden hacer una demanda y que me devuelvan los gastos de mi carro”, contó el hombre que pide ayuda de la gente para localizar al responsable.