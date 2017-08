Brutal ‘troca’ Colorado ZR2 para demoler cualquier terreno (FOTOS+VIDEO)

A simple vista, la espectacular ‘troca’ modificada Chevrolet Colorado ZR2 parece demoler cualquier camino, y sus prestaciones lo confirman.

El vehículo tuneado, que debutará al mando de Chad Hall (Hall Racing) en la categoría 7300 de la carrera Best in the Desert ‘Vegas to Reno’ que arranca hoy, fue equipado con varios artículos de seguridad obligatorios como la jaula antivuelcos, potentes defensas, radios bidireccionales y asientos de carreras con arneses de seguridad.

Según reseñó Carscoops, al Colorado ZR2 también se le instalaron luces auxiliares de competición, sistema de navegación GPS, moderno sistema de amortiguación y un tanque de combustible de 44 galones diseñado para soportar las condiciones extremas de las carreras del desierto.

La camioneta será propulsada por un motor de 3,6 litros V6 capaz de generar 303 HP y 375 Nm de torque. Se conectará a una transmisión automática de ocho velocidades y a un sistema de tracción en las cuatro ruedas.

De acuerdo con el referido portal, General Motors dijo que esta ‘troca’ es más que un artículo promocional, ya que servirá para probar el rendimiento del vehículo y un posible kit de accesorios que podrían ofrecerse tanto en el Colorado como en el ZR2.

Nosotros compraríamos ese paquete, sin duda. ¿Y tú?





