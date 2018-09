Brad Keselowski se llevó la victoria en la South Point 400 disputada en el Las Vegas Motor Speedway, carrera que marcó el inicio de los Playoffs 2018 de la Monster Energy NASCAR Cup Series.

El piloto con le numero 2 del Team Penske logró su tercera victoria consecutiva y la primera en estos Playoffs luego de un tiempo extra y varios accidentes en la últimas vueltas que obligaron a la paralización de la carrera por algunos minutos .

CHECKERED FLAG: @keselowski gets it done and wins the #NASCARPlayoffs opener at @LVMotorSpeedway! #GoingFor2 pic.twitter.com/wKIm6U1kUB

— NASCAR (@NASCAR) September 16, 2018