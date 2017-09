Bebé muere tras caer de vehículo en marcha en Carolina del Norte

Una bebé de 16 meses murió el miércoles en Carolina del Norte en un accidente vehicular descrito por un testigo como “trágico y extraño”.

El incidente ocurrió en la comunidad de Shelby en la intersección de las calles South Dekalb y Warren cuando la abuela de la víctima intentó dar vuelta.

Breaking Shelby- just learned of surveillance video of the accident where 16-month old died. pic.twitter.com/T32q5bMYI7

— Dave Faherty (@FahertyWSOC9) September 28, 2017