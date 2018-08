Gracias por estar preguntando por Guillermo. El se encuentra bien de salud. Solo fueron golpes, ninguna quebradura, solo el gran susto del gran choque que tuvo. MUY IMPORTANTE EL USO DEL CINTURÓN. Gracias a esto no llego a mayores el incidente.

A post shared by Banda La Misma Tierra (@bandalamismatierra) on Aug 5, 2018 at 3:19pm PDT