No todos los momentos de diversión terminan bien. Y ejemplo de ello es este video que muestra cómo bailar sobre un auto le costó a un hombre un golpe épico.

En un video que ha sido reproducido más de 230,000 veces en menos de 24 horas en la página de Facebook llamada ‘Memeflix’, se observa cómo un joven empieza a bailar sobre un auto en lo que parece ser una fiesta nocturna al aire libre.

En menos de 30 segundos, el clip enseña cómo el joven, aparentemente en estado de ebriedad, baila de manera descontrolada en el techo del carro hasta que resbala y recibe un tremendo golpe en la cabeza.

Al ritmo de la música que nunca se detiene, el hombre se levanta de inmediato y sigue su baile, sin esperar ni un segundo para recuperarse del fuerte golpe.

El clip se viralizó en redes sociales y también fue difundido en medios de comunicación como Perú.com.

En la mencionada página en Facebook, muchos han tomado el suceso de modo jocoso, y algunos usuarios han escrito: “cuando la vida te golpea, pero sigues bailando”, “la pena y la dignidad (si es que te quedó algo) hace que te levantes, siga la fiesta y hagas como que no te dolió”, “nunca perdió el glamur, jaja”.

Si todavía no has visto el video, no te lo pierdas en este enlace.