El espectacular BAC Mono, el monoplaza más veloz para la calle, llegó a México y ya está robando todas las miradas en la carretera.

A finales de marzo, la cuenta en YouTube de Autos Exóticos en México, de Diego Cerón, publicó un video de la llegada del primer BAC Mono a Ciudad de México, y días después el vehículo fue grabado rodando en la calle.

La atractiva ‘nave’ fue fabricada por la marca británica Briggs Automotive Company (BAC), que desarrolló un deportivo único en el mundo.

El exclusivo ejemplar que llegó a México monta un motor 2.5 litros, cuatro cilindros, que genera 305 caballos de fuerza y un torque de 308 Nm, precisó el portal oficial de BAC.

La potencia del BAC Mono le permite lograr el 0-62 mph en tan solo 2.8 segundos, además de alcanzar una velocidad máxima de 176 mph.

Y si piensas que no necesitas un monoplaza porque no eres piloto de Fórmula 1, eso no es problema, ya que esta bestia fue homologada para circular en las calles.

El vehículo luce fibra de carbono de alta resistencia y ultraligera, utiliza una transmisión secuencial de seis velocidades y un sofisticado sistema de suspensión, detalló la página oficial del fabricante.

Obviamente el BAC Mono no es un auto para viajar en familia, pero seguro cualquier aficionado de los motores lo disfrutaría en la carretera.

El fabricante aseguró que el Mono, que se entrega totalmente personalizado, es el superauto de un asiento que se ha convertido en un fenómeno mundial, pues ya ha sido exportado a 30 países. Y ahora fue el turno de México.

En el clip del BAC Mono en YouTube, algunos usuarios han escrito: “Otra hermosura que llega a nuestra ciudad”, “yo creo que en México se podría hacer un carro de ese tipo, un superdeportivo 100% mexicano”, “se va a desmadrar en los baches”, “en el primer tope se queda medio carro”.