Benefičné BMW i8 a BMW i3 v zlate. BMW Group Česká republika pripravila mimoriadne exkluzívnu zberateľskú edíciu modelov BMW i8 a BMW i3 STARLIGHT Edition. Jedinečnosť edície spočíva v použití zlatého prachu s rýdzosťou takmer 24 karátov, ktorým je originálne vyvinutou metódou pokrytá polovica oboch vozidiel. Z každého modelu je vyrobený iba jediný kus a bude ich možné zakúpiť výhradne spoločne v rámci benefičnej aukcie, ktorej výťažok pôjde na dobročinné účely Nadácie Dagmar a Václava Havlovcov VIZE 97. @bmwslovensko @bmwcz . . #bmw #bmwgroupm #groupm_bmw #groupm #bmwgroup #bratislava #slovensko #slovakia #dubravka #harmincova #predaj #servis #bmwlove #bmwlife #sheerdrivingpleasure #radostzjazdy #jazdibmw #bmwstories #theultimatedrivingmachine #bmwi8 #bmwi3 #starlightedition #bmwi8starlightedition #bornelectric #zlato #aukcia #dagmarhavlova #vaclavhavel #havel

