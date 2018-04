En un impactante video quedó registrado el momento exacto cuando un autobús arrolló a una mujer y ella se levantó como si nada hubiese ocurrido en cuestión de segundos.

El dramático accidente ocurrió en la población de Jalpan de Serra, en Querétaro, México, el pasado 10 de abril, reportó Televisa este jueves.

En el video se observó el instante cuando el conductor de un autobús arrolló a una mujer por la espalda y ella, de manera asombrosa, se levantó de inmediato.

El conductor del autobús de la central camionera nunca disminuyó la velocidad y terminó por atropellar a la mujer, indicó el referido medio.

Aunque el vehículo pasó literalmente por encima de la víctima, su cuerpo quedó a pocos centímetros de alcanzar las llantas, lo que al parecer significó su salvación.

El mismo periodista de Televisa calificó el acontecimiento como un “milagro”.

En la grabación se apreció que la mujer, aunque adolorida, se puso de pie de una vez y se alejó de la escena caminando.

Luego, la víctima fue trasladada a un centro de salud cercano, donde el médico indicó que solo sufrió lesiones menores, apuntó La República.

Vencedor, compañía a la que pertenece el autobús, logró un acuerdo con la mujer para pagar la indemnización, detalló Excelsior.

El clip del suceso, grabado por una cámara de seguridad de la zona, se viralizó en redes sociales y ha generado decenas de comentarios.

La cuenta ‘Prensa Libre de Valles’ en Facebook publicó el video y ha sido compartido más de 30 mil veces. Ahí, algunos usuarios han escrito: “creo que la señora va muy distraída y que el chofer tuvo espacio y tiempo para frenar o maniobrar, pero no lo hizo. Suerte de los dos”, “si no lo veo, no lo creo. Pobre mujer, eso es un milagro, el camión le pasó encima”, “qué suerte que no le pasó la llanta encima”.