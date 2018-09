Un cámara registró el impresionante accidente en el que un auto se partió en dos en un choque y la conductora hispana salió volando.

La piloto venezolana Valentina Tomasello fue quien protagonizó el dramático accidente en el autódromo Sunix de República Dominicana este domingo, reportó Infobae.

El clip mostró cómo el auto se partió en dos luego de que Tomasello se estrellara contra un árbol y, al instante, saliera expelida, cayera sobre el techo de otro vehículo y, finalmente, al suelo.

El accidente se produjo durante el torneo de Toyota Grand Prix, después de que dos autos se rozaran y deslizaran. Sin embargo, el coche de Tomasello se llevó la peor parte al impactar un árbol y partirse en dos justo en la mitad.

@VincentJBruins I remember you mentioned a horrific accident in a tweet in the Toyota Grand Prix at Sunix – in the Dominican Republic, Miraculously, Valentina Tomasello survived the crash! pic.twitter.com/MlXRRYkaRx

— Cristian Torres (@CristianT33) September 3, 2018