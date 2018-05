¿Qué pasó aquí? Una comunidad se sorprendió al observar cómo un auto quedó colgando de un puente. Pero el misterio ya fue resuelto.

Al parecer es temporada de bromas en ciertas áreas del campus universitario de Canadá, sin embargo, un complejo truco logró acaparar la atención hasta llegar a los titulares de prensa la semana pasada.

Un conductor identificado como Victor Kwong observó el miércoles pasado un Honda Civic, viejo y quemado, que colgaba de un elevado vehicular cerca de una autopista de Toronto, reseñó Carscoops.

El conductor relató que iba en su auto al trabajo, cuando una pasajera, quien en realidad era su suegra, miraba hacia el área arbolada del río Don, y notó el coche colgando.

Cuando se detuvo para mirar más de cerca, descubrió que la zona ya estaba acordonada con cinta adhesiva, pero pensó que la cinta podría haber sido comprada por cualquiera.

Dangling car off Toronto bridge – the moment it is cut down!#prank? #danglingcar @TorontoPolice say this is now a criminal investigation. @CTVNews pic.twitter.com/yJUu7k0rti — Peter Akman (@PeterAkman) May 2, 2018

Preocupado por la seguridad pública, Víctor, citado por National Post, se puso en contacto con los servicios de emergencia, ya que el área debajo del puente incluye senderos populares y también es frecuentada por quienes van a pasear a sus perros.

Después de asegurar el área debajo del puente, las autoridades bajaron el carro el mismo día y enviaron un comunicado en el que pedían a cualquier persona que supiera algo sobre el incidente que se pusiera en contacto con ellos.

“Obviamente, alguien lo colocó intencionalmente ahí, porque estaba atado a un sistema de mecate”, comentó el capitán Adrian Ratushniak, de los Servicios de Bomberos de Toronto, de acuerdo con la reseña de Carscoops.

“No he visto nada igual en 30 años. He visto vehículos colocados en lugares inusuales. En 30 años ves algunas cosas extrañas. ¿Pero este en particular? No”, agregó.

Broma del año: auto quedó colgando de un puente

Según los informes, apuntó el referido medio, la policía está tratando este incidente como una broma de gran potencial, y continuará investigando. Y quien sea que atrapen, enfrentará serios cargos.

El alcalde de Toronto, John Tory, está agradecido de que, al final, nadie resultó herido, y se alegró de que no colgaran el auto sobre “un vecindario desarrollado, una escuela o un parque público”.

Y tú, ¿qué opinas de la peculiar broma en la que un auto quedó colgando de un puente?

#Update – The mystery continues – engineering schools in Toronto say they aren’t responsible for hanging a gutted Honda Civic from Millwood Bridge. #danglingcar. Police investigating as “public mischief” @CTVNews pic.twitter.com/3vvkAY5YTP — Peter Akman (@PeterAkman) May 2, 2018