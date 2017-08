Así será el poderoso Camaro ZL1 para la NASCAR Cup Series 2018 (FOTOS+VIDEO)

Potencia y adrenalina al máximo. Chevrolet presentó su Camaro ZL1 de carreras que competirá en la Monster Energy NASCAR Cup Series 2018.

El modelo reemplazará al anterior Chevrolet SS, que se convirtió en el auto No. 1 de la máxima serie de la NASCAR desde 2013, luego de obtener 71 victorias en la Monster Energy Series, indicó el portal oficial de NASCAR.

La nueva ‘nave’ se presentó esta semana en Detroit, y aunque Chevrolet no dijo las especificaciones de rendimiento, comentó que los ingenieros usaron una variedad de herramientas, incluyendo “análisis computacional de dinámica de fluidos y pruebas de túnel de viento a escala reducida y en gran escala”, para optimizar la aerodinámica del automóvil y mantener la apariencia del modelo de producción. El resultado final es bastante impresionante, ya que el modelo es claramente identificable como un Camaro ZL1, destacó Carscoops.

Chevrolet unveils 2018 Camaro ZL1 that will compete in Monster Energy Series: https://t.co/dbMsjZRuky pic.twitter.com/fCpGapjlpQ

