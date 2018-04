Un nuevo caso de furia en la carretera ocurrió cuando el conductor de un auto arrolló a un motociclista tras una discusión en plena vía pública.

El canal en YouTube de Inside Edition publicó un video que registró el momento cuando un coche arrolló a un motociclista mientras sus vehículos circulaban por una carretera de Sarasota, en Florida.

De acuerdo con el reporte del referido canal, la víctima fue identificada como Darin Hendrickson, quien declaró que el conductor habría frenado su auto cerca de él, por lo que intentó que se detuviera para reclamarle.

En el acto, se generó una discusión, mientras ambos vehículos continuaban su marcha por la carretera.

El clip, registrado por un testigo quien iba en otro vehículo detrás de ellos, muestra la discusión entre el conductor y el motociclista.

Al parecer, el motociclista golpeó un vidrio del auto, por lo que su conductor reaccionó con una maniobra peligrosa.

En cuestión de segundos, el auto cambió de carril y golpeó por un lado a Hendrickson, lo que ocasionó que cayera de su motocicleta y rodara sobre el pavimento.

Tras ser atendido en un hospital, el motociclista dijo que tuvo suerte de no romperse ningún hueso.

También manifestó que todos los conductores deben compartir el camino, sin importar cómo luce la persona o el vehículo.

En la publicación en YouTube, los usuarios también han expresado su opinión sobre el sorprendente suceso que se viralizó en redes sociales.

Entre los comentarios, se pueden leer los mensajes: “El motociclista no debió golpear el vidrio del auto”, “¿incidente? Esto parece intento de asesinato”, “Dios, espero que quien sea que conduzca el coche sea enviado a prisión”, “motociclista, no debiste golpear el vidrio; conductor, no mates personas”.