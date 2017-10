Armando Castro, un joven con poder mexicano al frente de una bestial ‘troca’ en la Monster Jam (FOTOS)

La historia de Armando Castro, quien con 21 años es el segundo piloto más joven del Monster Jam, no tiene nada que ver con el estereotipo del piloto que se ha preparado toda la vida para llegar a competir a nivel profesional.

De hecho, hasta hace 2 años, su sueño de estar al volante de un monster truck era sólo eso: un sueño que tenía desde la infancia.

“Muchas personas no me creen, pero yo vengo de nada relacionado con las carreras, nada más era un niño que tenía un sueño de ser piloto de Monster Jam”, recordó Castro, quien nació en California y es hijo de padres mexicanos.

“Cuando egresé de la preparatoria yo estaba preparándome en la escuela para ser bombero, pero mi sueño era llegar a competir; había estado haciendo eso por un año y medio y, cuando llegó la chance, no la dejé ir”.

La oportunidad llegó inesperadamente en 2015, cuando Castro conoció a un cazatalentos de Monster Jam, durante uno de los eventos, en Las Vegas.

Quizá fue su entusiasmo o su disposición a incluso limpiar las llantas de los camiones, pero, de alguna manera, fue puesto a prueba para ingresar a la Monster Jam University. Y la oportunidad no se le fue.

Tras un año de entrenamientos en gimnasio y prácticas con vehículos de gran cilindraje, estaba listo para llegar a las competencias profesionales, lo que ocurrió a comienzos de 2017 a bordo del Toro Loco: un camión de más de 3 metros de altura, 1,500 caballos de potencia y estampado de llamas color naranja.

“Nada más me senté y salí del túnel, toda la gente me gritaba y no podía decir nada, ni siquiera respirar”, aseguró.

“Todavía no me lo creo”.

El miércoles pasado, Castro arribó a México para su presentación de este fin de semana en la Arena Ciudad de México. Durante el espectáculo buscará improvisar acrobacias que nunca antes ha realizado, pues además de ser la primera vez que visita ese país, espera convertirse en ídolo en la tierra que vio nacer a sus padres.

