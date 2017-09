Ana Patricia Gámez trata de ‘convencer’ a conductor de Uber (FOTOS)

En días pasados se ofreció una cena para los participantes de Mira Quién Baila, a la que asistió Ana Patricia Gámez, quien en lugar de conducir, prefirió pedir un Uber.

Pero como nunca pierde la oportunidad para hacerse promoción, la conductora de Despierta América trató de ‘conquistar’ al chofer del Uber para que no deje de apoyarla en el reality show de baile.

#TeamAnaPatricia ❤️ #MQBAnaPatricia #Repost @MiraQuienBaila ・・・ Noche de cena 🥂✨💃🏻🕺🏻#MQBJuntos #MiraQuienBaila Una publicación compartida de Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv) el 26 de Sep de 2017 a la(s) 7:47 PDT

“Hola amigos aquí ya vamos camino a la cena que les había platicado de todos los participantes de Mira Quién Baila, sí me bañé aunque no lo crean, me volví a maquillar y bueno aquí vengo ya en camino, pero no quise manejar entonces me vine en Uber”, explicó Ana Patricia en un video que fue compartido por Univisión Entretenimiento.

Durante la grabación, la conductora presentó a Giordano, quien dijo es originario de Cuba y ya tiene cinco años viviendo en Miami.

😂 Una cosa sencilla y natural como las que hace @BbellaByMillie Make Up & Hair 💄 Una publicación compartida de Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 5:08 PDT



“Me estabas platicando que tú veías Nuestra Belleza Latina en Cuba, te gustaba mucho”, le dijo Ana Patricia, mientras le insistió: “Ahora tienes que ver Mira Quién Baila y tienes que ser Team Ana Patricia”.

“Ja, ja, ja, se quedó callado”, dijo la conductora, mientras el chofer le respondió más fuerte: “Por supuesto”.

Mire el video aquí: Ana Patricia en un Uber