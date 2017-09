Cancelar la boda despertó la peor reacción de un hombre, quien decidió descargar su rabia al incendiar ocho autos.

Las autoridades acusaron a Jimmy Williams, de 35 años, oriundo de Kingwood, en Texas, de incendiar ocho vehículos a principios de julio en Plattsburgh, Nueva York, después de que su boda fuese cancelada, reportó Click2Houston.

El medio NBC 5 también informó que Jimmy vivía en Nueva York y se iba a casar el 8 de julio, pero la boda nunca se efectuó.

Cars are being lit on fire in Plattsburgh and OURS was one of them. 4 cars so far. pic.twitter.com/oql47x6ADN

— BSlamin (@BSlamin) 9 de julio de 2017