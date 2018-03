¿Quién no desearía conducir un lujoso McLaren? El asunto es que se debe estar consciente de la potencia del superauto, algo que tal vez desconocía una persona quien alquiló uno de esos vehículos y lo estrelló en menos de cuatro horas.

La Patrulla Estatal de Washington dijo que alguien alquiló un McLaren, condujo demasiado rápido para las condiciones de humedad que se estaban registrando en el momento y terminó por estrellarse en la Interestatal 5 de Seattle, en Washington, durante la madrugada del jueves, reportó Fox 6.

El referido portal destacó que el precio inicial para el lujoso auto deportivo británico es de 265,000 dólares.

This McLaren crashed this morning at 1:30am NB I-5 at Olive. Driver had it for a four hour rental. No Impairment. Too fast for wet roadway. #DriveForConditions. pic.twitter.com/6KfxMD8tZP

— Trooper Rick Johnson (@wspd2pio) March 22, 2018