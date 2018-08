¿Qué harías si tuvieses un superdeportivo? Conducir a toda velocidad, tal vez. Al menos eso fue lo que hizo un turista quien alquiló un Lamborghini Huracán y lo multaron 33 veces en cuatro horas.

El suceso ocurrió la semana pasada en Dubái, luego de que un turista británico de 25 años alquiló un Lamborghini Huracán en la agencia Saeed Ali Rent a Car, informó el diario The National.

Aunque el turista solo condujo por cuatro horas, efectuó 33 infracciones y acumuló poco más de 45 mil dólares en ese número de multas.

Las cámaras de seguridad de la policía en las calles registraron cómo el turista manejó el superdeportivo amarillo a velocidades entre 126 km/h (78 mph) y 230 km/h (142 mph) desde las 2.31 hasta las 6.26 de la mañana del 31 de julio, detalló el referido medio.

Found: The Lamborghini at the centre of British tourist's Dh170,000 speeding fine gathers dust outside #Dubai hotel | by @NickWebster75 https://t.co/RStRpibcNM pic.twitter.com/sF02XZbpaF

— The National (@TheNationalUAE) August 8, 2018