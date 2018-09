Acribillan a balazos a comerciante de autos y a su hija en un Audi

El estruendo de las balas conmocionó a una delegación mexicana luego de que acribillaran a balazos a un comerciante de autos y a su hija en un Audi. En el acto, su esposa resultó gravemente herida.

La familia Sánchez Barquera fue acribillada ayer lunes en Xochimilco, Ciudad de México, cuando iban a la escuela de la hija. En el sitio del ataque falleció la niña de 13 años y su padre, quien se dedicaba a la compra-venta de autos, informó Agencia Reforma.

Alrededor de las 6.20 horas, los Sánchez Barquera iban rumbo a la escuela de su hija por la Colonia San Lorenzo La Cebada, cuando fueron sorprendidos por los asesinos.

Víctor Hugo, quien en diciembre fue detenido por posesión de arma, y su hija Pilar, de 13 años, fallecieron en el sitio minutos después.

Según reportes de la Policía capitalina, los tres iban a bordo de un Audi A1, color azul, y se dirigían a la escuela de la adolescente.

Víctor Hugo, de 37 años, iba al volante, mientras que Pilar viajaba en el asiento del copiloto y su mamá Cindia en la parte posterior.

Los homicidas que mataron al comerciante de autos y a su hija en un Audi estaban en una camioneta atravesada en una esquina, y al ver que los Sánchez Barquera se aproximaban simularon una falla mecánica y descendieron, apuntó Reforma.

Sin embargo, El Universal mencionó que los dos sicarios realmente se desplazaban en una motocicleta Suzuki.

Cuando tuvieron el Audi a corta distancia, sacaron armas de fuego y los acribillaron. Enseguida volvieron a su vehículo y escaparon.

TE PUEDE INTERESAR: Esposa de AMLO le da lección de humildad a Angélica Rivera (FOTOS)

Autoridades confirmaron la muerte de la niña y de su padre debido a los impactos de bala en el pecho y la cabeza.

Cindia también sufrió heridas en el abdomen y el pecho, pero fue encontrada con vida y trasladada en helicóptero al Hospital General Balbuena.

Anoche, tras ser operada, la mujer fue reportada grave, pero estable.

Alrededor del Audi fueron localizados 20 casquillos de distintos calibres.

#EnPortada Mujer baleada en Audi de Xochimilco no ha muerto, sigue grave, corrigen https://t.co/tZXCRzdXMd pic.twitter.com/tG9EHI65e3 — El Universal (@El_Universal_Mx) September 18, 2018

Agentes ministeriales ubicaron dos cámaras de vigilancia y solicitaron las grabaciones.

Según Agencia Reforma, el procurador Edmundo Garrido detalló que, según las primeras indagatorias, las víctimas vivían a 300 metros del sitio de la agresión, y que el padre de familia se dedicaba a la compra-venta de autos.

No obstante, habitantes del lugar aseguraron que no conocían a la familia y estimaron que no era de la zona, pues nadie acudió a identificarla.

Las autoridades aún investigan el suceso para determinar con exactitud el móvil.