50 años después, Don Prudhomme regresa a la Mexican 1000

Don Prudhomme no tenía idea de lo que estaba haciendo la primera vez que corría en Baja California. Él no sabía el curso. Él no entendió las condiciones. Él ni siquiera tenía la configuración correcta en el automóvil.

De acuerdo con AP, el legendario corredor norteamericano fue un complemento de última hora para el actor Steve McQueen, quien tuvo que pagar una fianza por obligaciones de filmación.

Prudhomme, apodado ‘The Snake’, se asoció con su amigo y compañero corredor Tony Nancy para la carrera de 1,000 millas, a través del desierto y a través de pequeños pueblos en México.

Condujeron el auto de McQueen, un buggy con forma de duna que Nancy construyó con un motor Porsche, y lo hicieron solo unas 100 millas antes de que las llamas comenzaran a salir por los tubos de escape.

Ahora, 50 años después, Don Prudhomme, de 77 años, regresará a Baja California para el Mexican 1000 la próxima semana, su primera carrera competitiva desde que se retiró de la Asociación Nacional de Piques (NHRA) en 1994.

“Siempre ha sido una espina en mi costado que nunca terminamos la carrera…Pero pensándolo bien, es algo bueno o de lo contrario estaría perdido en el desierto. No sabíamos qué diablos estábamos haciendo. Diría que afortunadamente nos derrumbamos, para ser honestos”, dijo Prudhomme a la AP desde su casa en San Diego.

Mexican 1000, la carrera de 1,000 millas, es un rally off-road de cinco días dirigido por la Asociación Nacional de Carreras Off-Road, que llevó a cabo la primera Baja 1000 en 1967.

Los autos, camiones, buggies y motocicletas de todas las épocas de Baja Racing son elegibles para participar en una variedad de clases.

La carrera este año comienza el 22 de abril en Ensenada y termina en San José del Cabo, México.

A pesar de que Prudhomme no ha participado en el evento desde su desafortunado viaje en 1968, tiene mucha experiencia en el desierto.

“Es muy bueno. Es bueno tener otras formas de deportes de motor venir a Baja y ver la aventura. Eso es lo más grande que ofrece Baja: trae una aventura que ninguna otra forma de deporte del motor hace porque cada esquina es diferente, cada camino es diferente y solo porque el auto pasó frente a usted, el camino cambiará”, dijo el ex piloto de NASCAR y campeón todoterreno, Robby Gordon.

Don Prudhomme correrá en la clase Stock Turbo UTV. También tendrá una tripulación completa y un helicóptero siguiéndolo.

El conductor ganó 49 eventos nacionales en las categorías Funny Car y Top Fuel durante sus divisiones de carrera NHRA, incluyendo cuatro títulos consecutivos, de 1975 a 1978 en Funny Car. Luego agregó otras 63 victorias como propietario antes de cerrar su equipo después de la temporada 2009.