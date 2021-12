Has ahorrado lo suficiente para comprar un auto, ahora es tiempo de seleccionar la mejor opción para que tu inversión rinda al máximo: ¿Cómo lograr que tu compra sea exitosa sin arriesgar tu dinero? ¡Aquí te decimos!

Comprar un auto es una decisión muy importante, pues se trata de encontrar la mejor opción con el menor precio posible, especialmente si se trata de un auto usado; por eso, hoy te presentamos 10 infalibles tips para encontrar la mejor oferta:

Investiga tus opciones

Lo primero que debes de evitar al iniciar el proceso de compra de un auto usado es tomar una decisión impulsiva, como adquirir el primer auto que veas o acceder a la primera oferta que recibas. Comprar un auto del que no conoces su rendimiento o del que no has escuchado críticas sería muy arriesgado. Para conocer a fondo todas tus opciones, existen sitios especializados, como consumerreports.com o edmunds.com, donde se detallan los precios promedio y características de los modelos más demandados.