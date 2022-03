La mayor parte de las concesionarias de autos cobran entre $300 y $400 dólares por aplicar un sellador de pintura, pero es posible que este proceso requiera de más visitas (y de más dinero), así que no dudes en aplicarlo por tu cuenta. Para esto, necesitarás de un sellador de pintura (que tiene un costo de aproximadamente $20 dólares) y una toalla de microfibra para no causar daños o rayaduras.

Actualmente, los automóviles de modelos más recientes aplican una capa protectora para superficies como los espejos laterales para evitar que la exposición al sol y al exterior produzca rayones; aunque las concesionarias cobran cerca de $400 dólares por este servicio ¡tú lo puedes hacer en casa! Realizar la instalación de una cubierta protectora en casa tendrá un costo no mayor a $150 dólares, y tomará tan solo algunas horas, dependiendo del tamaño de tu vehículo.

Repara los rayones pequeños del auto

Es probable que tu automóvil presente raspones o rayaduras pequeñas, que son comunes y no suelen representar problemas para el funcionamiento del auto, pero sí afectan su estética. Con menos de $10 dólares, podrás reparar los raspones y rayaduras que aún no presenten señales de oxidación, pero siempre procura no aplicar demasiado alcohol al finalizar, pues esto podría afectar la pintura de tu auto.

Utiliza cera sintética

De acuerdo con los expertos en reparación de autos, la cera sintética, un producto de reciente creación, es muy útil para conseguir que los automóviles brillen y luzcan como nuevos. Por lo general, los talleres automotrices aplican la cera sintética para que cubra la función de sellador de pintura, pero esto puede realizarse en casa, aplicando el producto delicadamente con una esponja especial para este tipo de cera.