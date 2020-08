Se estaría ‘cocinando’ un negocio por el futuro de TikTok en Estados Unidos en el que estaría vinculado Microsoft.

El presidente Donald Trump dijo que prohibirá TikTok en Estados Unidos, lo que habría pausado la operación de Microsoft.

Fuentes dijeron a Fox News que la Casa Blanca quiere que TikTok sea “propiedad estadounidense”.

Aunque al presidente Donald Trump parece no gustarle TikTok, el gigante Microsoft estaría conversando para comprar la red social en Estados Unidos.

Microsoft se encuentra en negociaciones avanzadas para comprar las operaciones en Estados Unidos de TikTok, la popular aplicación de videos de propiedad china que ha sido causa de preocupación sobre seguridad nacional y censura, de acuerdo con una persona familiarizada con las discusiones, reseñó la agencia de noticias The Associated Press (AP) este sábado.

La persona habló a condición de mantener el anonimato dada la delicadeza de las negociaciones, indicó AP.

El potencial acuerdo sería un logro para ambas compañías, haciendo de Microsoft Corp. un fuerte participante en el escenario de las redes sociales y brindando alivio a TikTok y su empresa matriz ByteDance, que está en la mira de Trump.

Trump dijo el viernes que tomaría medidas tan pronto como ayer sábado para prohibir TikTok en Estados Unidos. Las declaraciones que ofreció a bordo del Air Force One se produjeron tras la publicación de reportes de que el gobierno estadounidense estaría planeando ordenar a la empresa china ByteDance que venda TikTok.

“En lo que respecta a TikTok, estamos prohibiéndolo en Estados Unidos”, dijo Trump a los periodistas el viernes a bordo del Air Force One durante su regreso desde Florida, informó AP.

Trump señaló que podría utilizar poderes económicos de emergencia o una orden ejecutiva para aplicar la medida, e insistió al decir: “tengo la autoridad”.

“Se firmará mañana” (sábado), agregó Trump.

Microsoft declinó realizar comentarios, apuntó AP.

Según AP, los reportes de Bloomberg News y Wall Street Journal señalaron, citando fuentes anónimas, que el gobierno podría anunciar pronto su decisión de ordenar a ByteDance que desinvierta en TikTok.

También ha habido reportes de gigantes tecnológicos y firmas financieras estadounidenses interesados en comprar o invertir en TikTok mientras la Casa Blanca pone su atención en la aplicación. The New York Times y Fox Business, citando una fuente no identificada, fueron los primeros en publicar el viernes que Microsoft estaba en conversaciones para adquirir la plataforma, expuso AP.

“Aunque no comentamos rumores ni especulaciones, confiamos en el éxito a largo plazo de TikTok”, indicó la compañía en un comunicado el mismo viernes.

El sábado, TikTok publicó un video corto en el que su gerenta general en Estados Unidos, Vanessa Pappas, enfatizó: “no planeamos irnos a ningún lado”.

Sin embargo, la declaración de Trump sobre prohibir TikTok en Estados Unidos, algo que aún no ha oficializado a pesar de que afirmó que lo haría ayer sábado, parece haber pausado el negocio con Microsoft.

Fox News reseñó este domingo, citando a The Wall Street Journal que habló con “personas familiarizadas con el asunto”, que las conversaciones entre Microsoft y TikTok para realizar la compra se han detenido luego de que Trump asegurara que prohibirá esa red social en el país.