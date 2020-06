El presidente Donald Trump aún no emite declaraciones sobre la muerte del afroestadounidense Rayshard Brooks.

Trump no ha hablado del crimen de Rayshard Brooks, pero sí mencionó el tema de las protestas.

El presidente Trump advirtió lo que haría si los jugadores de fútbol y de la NFL protestan durante el Himno Nacional.

Aunque el presidente Donald Trump no se ha pronunciado por la muerte del afroestadounidense Rayshard Brooks a manos de la policía en Atlanta, sí dijo que dejará de ver la NFL si los jugadores se arrodillan duranta el Himno Nacional, una forma de protesta contra el racismo.

El afroestadounidense Rayshard Brooks murió en la noche del viernes durante un altercado con policías blancos en Atlanta, Georgia, lo que desató una nueva protesta contra el racismo en esa ciudad el sábado.

Sin embargo, hasta las 8.00 de la mañana de este domingo, el presidente Donald Trump, quien hoy cumple 74 años, no ha emitido ninguna declaración sobre la muerte de Rayshard Brooks, suceso que ya condujo a la renuncia de la jefa de policía de Atlanta, el despido de uno de los dos policías implicados en el hecho y la suspensión del otro.

A pesar de no hablar aún sobre Rayshard Brooks, Trump sí aprovechó su tiempo en Twitter para advertir que dejaría de ver la NFL si los jugadores realizan su reconocido acto de protesta contra el racismo en Estados Unidos.

Trump dijo que no vería los partidos de la NFL, luego de que la mayoría de los jugadores ha sugerido que están de acuerdo en protestar arrodillándose durante el Himno Nacional, según informó también Efe.

En un tuit publicado el sábado, el presidente escribió que al parecer la NFL se está llevando a una dirección en la que los jugadores no estarían de pie durante la interpretación del Himno Nacional.

“Al parecer la NFL se está encaminando en esa dirección, pero no conmigo viendo”, escribió el presidente al responder a un tuit del representante Jim Jordan donde decía que no entendía cómo los jugadores del fútbol de Estados Unidos no se pondrían de pie durante el Himno.

La temporada 2016 estuvo llena de controversia sobre los jugadores que se arrodillaban durante el Himno, después de que el mariscal de campo Colin Kaerpenick fuera el primero en protestar de esa manera diciendo que lo hacía para expresar su rechazo a la desigualdad social y la brutalidad policiaca, situaciones que afectaban más a los grupos minoritarios, detalló Efe.

Despiden a un policía de Atlanta tras muerte de hombre negro

Un policía de Atlanta fue despedido y otro fue suspendido tras la muerte a tiros de un hombre negro, según anunció el domingo de madrugada la policía de la ciudad, reseñó AP.

Las decisiones siguen a la renuncia el sábado de la jefa de policía de Atlanta, Erika Shields, después de que la muerte el viernes, de Rayshard Brooks, de 27 años, diera inicio a una nueva oleada de protestas en Atlanta cuando ya habían remitido las accidentadas marchas que siguieron a la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.