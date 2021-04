A través de un video en la cocina, Chiquis Rivera dice que quiere casarse de nuevo

El divorcio con Lorenzo Méndez se encuentra ‘atascado’

La hija de Jenni Rivera además mandó mensaje indignada Chiquis Rivera está encantando con la soltería desde que se separó de Lorenzo Méndez, sin embargo, pese a que su divorcio se encuentra estancado, ahora la hija de Jenni Rivera apareció cocinando para revelar sorpresivamente que ya estaría lista para casarse de nuevo. La cantante ganadora del Latin Grammy no deja de ser noticia desde que anunció hace meses que se separaría de Lorenzo Méndez de manera definitiva y sin hablar de las razones, simplemente nombrando ‘diferencias irreconciliables’, sin embargo, los rumores apuntaban a violencia doméstica. Chiquis Rivera ya quiere volver al altar de nuevo Y es que al separarse de Lorenzo Méndez, la hija de Jenni Rivera no se midió y comenzó a publicitar sus salidas con el empresario Mr. Tempo, con quien la captaron besándose, trabajando juntos para una supuesta marca de tequila que aún no han sacado. Después, Chiquis Rivera comenzó a mandar indirectas a su ex Lorenzo Méndez, alimentando los rumores de que se habían separado por la historia de adicciones del cantante, quien en diversas ocasiones ha reconocido que tenía problemas con el alcohol.

Chiquis Rivera ¿desea volver a casarse? Luego, Lorenzo Méndez le dedicaba muchas publicaciones con mensajes aparentemente herido, e incluso tomando en borracheras, mientras Chiquis Rivera se paseaba presumiendo su soltería, sin embargo, poco se sabía sobre el proceso del divorcio de la pareja. Ahora, a través de un video recopilado de las historias de Instagram de la hija de Jenni Rivera en ‘Univisión Famosos’, se puede ver cómo Chiquis Rivera está cocinando pero sorpresivamente dice estar lista para llegar al altar de nuevo, con todo y que continúa casada con Lorenzo Méndez.

¿Extraña sus días de mujer casada? “Ya me puedo casar, el que se case conmigo, bendecido será”, aseguró en un video Chiquis Rivera mientras graba el proceso de cocina que lleva unas lentejas. “Así van las lentejas, aquí va el guisado, qué buen sazón tengo, ya me puedo casar”, se escucha decir orgullosa. La hija de Jenni Rivera se casó en Junio de 2019 con su ahora ex, Lorenzo Méndez, pero decidieron separarse definitivamente en septiembre de 2020 por diferencias irreconciliables, tras varios intentos porque la pareja solucionara sus conflictos, que finalmente no han salido del todo a la luz.

El proceso de divorcio entre Chiquis y Lorenzo está estancado Mientras muchas personas aseguran que se trata de publicidad en lo que ella tiene su espacio y él retoma su carrera en la música, lo cierto es que resulta sospechoso que el divorcio entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez aún no se concreta del todo pues según el abogado del cantante, está estancado. Mario Valencia, abogado de Lorenzo Méndez dio a conocer que el acuerdo de separación de bienes es lo que tiene el proceso de divorcio entre los cantantes muy lento ¿será que habrá disputa por las propiedades de los dos? Por lo que ante el aspecto legal, Chiquis Rivera sigue siendo la esposa de Méndez.

La hija de Jenni Rivera fue tachada de 'cínica y ridícula' Al mostrar sus lentejas, Chiquis Rivera dijo: "No me pueden decir que no se ven riquísimas y están riquísimas, buen sazón tengo, ya me puedo casar, el que se case conmigo, bendecido será", añadió sin esperar que la gente se le iría a la yugular por no aprender 'la lección'. "Ridícula", "No, con caldo de lentejas no edifica uno un matrimonio", "Pobre del que case con esa se señora", "bendecido quién? Ese que se se case con ella tendrá que ser fuerte para estar con la pin hasta que le saque lo que busque", "Cocinando su propia porquería", "Eso no se ve nada apetitoso", manifestó la gente en los comentarios del video.

La hija de Jenni Rivera también mandó un mensaje contra medios de comunicación La hija de Jenni Rivera se puso indignada porque al estar trabajando en sus proyectos de cosméticos y belleza, fue asediada por las cámaras de programas de televisión quienes deseaban cuestionarla sobre los últimos escándalos e incluso las declaraciones de que Lorenzo Méndez ya no quiere saber de ella. Ahora, Chiquis Rivera aseguró desconocer cómo es que los medios ‘se le aparecen’ a donde quiera que va: “No sé cómo supieron que yo estaba ahí, eso es lo que más me frustra, les juro que no entiendo, es como si tuviera un rastreador en mi coche, no estoy bromeando…”, dijo.

Chiquis Rivera tuvo otro ‘encontronazo’ con reporteros y mandó un mensaje Justificando su comportamiento con la gente de los medios de comunicación, Chiquis Rivera dijo que no contestó bien: “No contesté muy bien porque estaba cansada… no entiendo por qué les tengo que dar razones y se han portado muy mal conmigo (ese programa), y ya estoy como que hasta la mad… estoy harta de eso”, dijo la cantante. Pero la hija de Jenni Rivera dice que se cansó de ser respetuosa con quien la trata mal: “Llega un punto en que se pasan, y la verdad me hacen la vida más difícil de lo que tiene que ser y ellos querían saber quién me había enviado mis hermosas floras y no es asunto de nadie”, aseguró en clara alusión a los rumores de su supuesto nuevo novio.

Aseguró que no dará más explicaciones de su ¿'nueva relación'? "Mucha gente me da flores, mis fanáticos, mi team, mi familia, a mi me encantan las flores, así que a pesar de eso fue un buen día", contestó Chiquis Rivera a los reclamos de los reporteros a quienes rechazó hablar sobre si tiene una 'nueva relación' con el supuesto fotógrafo de su amiga la cantante Becky G. Los comentarios para la cantante no se hicieron esperar: "De que programa habla? Ella misma les llama", "Yo propongo que ya no le den publicidad grátis lo medios de comunicación a esta tipa que ni talento tiene. Todos los días hablan de ella y de sus amantes", "Por que no la vetan de todo Social Media…necesita un escarmiento para que se le baje lo alzadita", opinaron.

Lorenzo Méndez asegura que Chiquis Rivera es cosa del pasado ¿Será? Luego de salir de una presentación, el cantante Lorenzo Méndez asegura que ya no quiere saber nada de su ex esposa, la también cantante Chiquis Rivera, y de inmediato los usuarios reaccionaron de diferentes maneras, pues mientras unos apoyan su decisión, otros no creen en sus palabras. A través de la cuenta de Instagram de Chica picosa, se puede ver el video, el cual retomó de las redes sociales del programa Suelta la sopa de Telemundo, en el momento justo en que Lorenzo Méndez abandona el lugar donde ofreció un show en vivo en Paso Robles, California.