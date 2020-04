¿Por qué aún no recibo mi Pago de Impacto Económico?

El Pago de Impacto Económico ha empezado a llegar a muchas familias en el transcurso de esta semana, aunque algunas personas empiezan a preguntarse ¿por qué yo no lo he recibido aun?

Si usted aún no recibe su Pago de Impacto Económico puede deberse a dos sencillas razones:

La primera es que usted NO sea una persona elegible para recibir el Pago de Impacto Económico de acuerdo a las especificaciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Algunos de esos requerimientos son:

Si usted aun tiene dudas sobre si es elegible o no para recibir el depósito aprobado por el gobierno del presidente Donald Trump, puede consultarlo aquí.

La segunda razón por la que puede que no haya aun recibido su Pago de Impacto Económico es porque el IRS no tiene sus datos bancarios.

Si en años anteriores usted no recibió reembolso del servicio de impuestos o nunca se ha visto en la necesidad de compartir esta información con la agencia, es momento de hacerlo ya que podría ser la razón por la que aun no recibe la ayuda económica del gobierno.

Lo que debe hacer es visitar el sitio web del IRS y utilizar la herramienta “Non-Filers: Enter Your Payment Info Here” con la que podrá dejar información básica para obtener su pago.

El IRS especifica que usted debe usar esta herramienta si:

También especifica que NO debe usar la herramienta si recibe:

El IRS agregó que aquellos que tienen niños menores de 17 años que califican pueden usar esta herramienta para reclamar el pago previsto de $500 por niño (máximo 2 dependientes).

Si usted aun tiene dudas sobre el uso de la herramienta Non-Filers: Enter Your Payment Info Here, puede consultarlo aquí.

If your income for 2019 was $12,200 or less and you cannot be claimed as a dependent, use the #IRS Non-Filers’ online tool to submit information for the Economic Impact Payment https://t.co/FjXU7pGWeq #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/jhYnmnxzMa

— IRS (@IRSnews) April 17, 2020