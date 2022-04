¿AÚN LA AMA Y LO CONFIESA? Con todo y que tiene mujer, Lupillo Rivera por fin rompe el silencio y cuenta todo de su amor por Belinda (VIDEO)

El hermano de Jenni Rivera dijo: “Siempre he tenido mucho cuidado al responder algo de Belinda, simplemente porque trato de responder como un caballero. Jamás he hablado mal de Belinda, pasamos un tiempo agradable, tuvimos nuestra historia, nuestro tiempo. Y fuimos felices”.

No sólo habló de su amor por Belinda, sino también de los rumores de interés financiero que la mexicana presuntamente tiene por sus parejas, como se habló con Christian Nodal y en ese aspecto, Lupillo Rivera no se quedó callado y confirmó las sospechas para el público que tenía la duda.

¿Lupillo Rivera habló con dolor desde su corazón?

El cantante, quien siempre se mostró como un caballero con Belinda, no dudó en expresar con respeto, que desea que la joven ex de Christian Nodal encuentre a un hombre que la valore y la trate bien: “Yo siempre le he deseado lo mejor, siempre le he deseado que encuentre la felicidad y que encuentre su identidad con un hombre, que busque al hombre correcto que la haga completamente feliz. Nunca le deseo mal y que siga adelante”, mencionó.

Sin embargo, sí dijo que fue complicado cómo inició todo y que al principio, sus compañeros coaches de La Voz México, Ricardo Montaner y Yahir se enteraran de su romance con Belinda en plenas grabaciones del show, aunque aseguró que el papá de Evaluna le dio consejos de cómo manejar todo a ‘escondidas’ de los medios.