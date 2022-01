El aumento en casos por la variante Ómicron pone en peligro

En Estados Unidos la nueva variante causa mayor temor

No hay abastecimiento en los hospitales ÓMICRON SE CONVIERTE EN EL TERROR DE EEUU. A casi dos años del inicio de la pandemia, la aparición de la nueva variante ‘Ómicron’ a generado temor entre los estadounidenses, más por el hecho de ser aún más contagiosa que las variante pasadas; por esa razón, ante el aumento de casos positivos las autoridades temen lo peor. En diversas ciudades y estados del país, las autoridades han demostrado tener un serio problema con los casos de COVID-19; una de las dificultades que enfrentan, es la escasez de lugares en los hospitales. Uno de los claros ejemplos, es la ciudad de Nueva York que ha tenido un repunte en casos de contagio. EL TEMOR DE ESTADOS UNIDOS Después de una ‘tranquila’ temporada que proporcionó el uso de la vacuna, una oleada de contagios ha comenzado a repuntar en diversas partes del país. La nueva variante, conocida como ‘Ómicron’ a causado más estragos de los esperados en la nación; los hospitales no se dan abastecimiento y los médicos no tiene más opciones de cómo tratar los casos con el limitado equipo que poseen. Un claro ejemplo de la locura que está sucediendo en el país, es Kansas donde las ambulancias cambian de dirección entre hospitales debido a que están llenos; igual que en Nueva York, donde la escasez de empleados a causado retrasos en los servicios de basura y metro y disminuye las filas de bomberos y trabajadores de emergencia, informó AP. Pero, no solo los hospitales, servicios básicos y de emergencia se han visto afectados.

Aumento casos Ómicron enero: ¿Qué está sucediendo? Desde el mes de diciembre, se ha mencionado una gran cancelación de vuelos debido a la falta de personal y todo parece indicar, que la situación podría seguir continuando. Los funcionarios del aeropuerto cerraron los puntos de control de seguridad en la terminal más grande de Phoenix y las escuelas de todo el país luchan por encontrar maestros para sus aulas, señaló AP. La aparición de Ómicron en Estados Unidos, sólo ha provocado que esté causando un colapso en las funciones y servicios básicos, la última ilustración de cómo el COVID-19 sigue cambiando la vida más de dos años después de la pandemia, informa The Associated Press. Por tal razón, las medidas para combatir el virus se han convertido en una lucha constante día con día. Archivado como: Aumento casos Ómicron enero

Aumento casos Ómicron enero: ¿Se repiten los sucesos del 2020? Tom Cotter, explicó en entrevista que la aparición de Ómicron y las interrupciones que ha causado en varios aspectos de la vida normal, recuerdan al inicio de la pandemia, la cual inició en marzo del 2020 para la mayoría de naciones. Hasta el momento, las formas de combatir la propagación del virus es con el uso constante de la mascarilla y la vacuna. “Creo que esto realmente les recuerda a todos cuando apareció por primera vez COVID-19 y hubo grandes interrupciones en todos los aspectos de nuestra vida normal”, dijo Tom Cotter, director de respuesta a emergencias y preparación en la organización sin fines de lucro de salud global Project HOPE. Archivado como: Aumento casos Ómicron enero

Aumento casos Ómicron enero: ¿Podrían prevenirse las muertes? El director de respuesta a emergencias y preparación de PROJECT HOPE, anunció que la única forma que cree posible de evitar más aumentos en casos de contagio por coronavirus debido a la variante Ómicron, es la vacuna. En el momento, en que la mayoría de ciudadanos quieran obtener su vacuna y cumplir con las medidas será cuando los casos bajen considerablemente. “Y la desafortunada realidad es que no hay forma de predecir lo que sucederá a continuación hasta que aumentemos nuestros números de vacunación, a nivel mundial”, señaló Tom Cotter para The Associated Press. El temor por la variante Ómicron y los casos de contagios, han puesto en alerta a la mayoría de autoridades a nivel mundial, quienes han pedido a sus habitantes a vacunarse con la dosis de refuerzo. Archivado como: Aumento casos Ómicron enero

Aumento casos Ómicron enero: ¿Una situación preocupante para Kansas? En las últimas semanas, el estado de Kansas se ha visto envuelto en una ola de contagios atemorizante donde los socorristas han tenido que doblar turnos para poder llegar a todos los habitantes que los necesiten. El condado de Johnson, es uno de los que se han visto más afectados y que, sin duda alguna, refleja alarmantes números de contagios día con día. Con frecuencia, las ambulancias se han visto obligadas a alterar su curso cuando los hospitales a los que se dirigen les dicen que están demasiado abrumados para ayudar. Cuando las ambulancias llegan a los hospitales, algunos de sus pacientes de emergencia terminan en salas de espera porque no hay camas, informó AP. Esta es una de las tantas problemáticas, que se han visto reflejadas en el país. Archivado como: Aumento casos Ómicron enero

“Sin hospitales disponibles” Uno de los motivos más atemorizantes a tomar en cuenta, es que el número de pacientes con COVID-19, en Kansas, aumentó preocupantemente para los los hospitales que han liderado una lucha constante contra el virus; esta situación, ha provocado a que más de 900 empleados se hayan contagiado y se entorpezcan los casos para tratar a los pacientes. El número de pacientes con COVID-19 en el Hospital de la Universidad de Kansas aumentó de 40 el 1 de diciembre a 139 el viernes. Al mismo tiempo, más de 900 empleados se han enfermado con COVID-19 o están esperando los resultados de las pruebas: el 7% de la fuerza laboral de 13,500 personas del hospital, señaló AP.

¿Más fácil de contagiar? Mientras que a mediados del 2021, la aparición de la variante Delta causaba menores estragos pero aún así un miedo constante, está nueva variante ha logrado atemorizar a las autoridades de la salud, mundialmente. La variante Ómicron, se propaga incluso más fácilmente que otras cepas de coronavirus y ya se ha vuelto dominante en muchos países. También infecta más fácilmente a aquellos que han sido vacunados o previamente infectados por versiones anteriores del virus, señaló AP. Sin embargo, los primeros estudios muestran que es menos probable que ómicron cause una enfermedad grave que la variante delta anterior, y la vacunación y un refuerzo aún ofrecen una fuerte protección contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte, señaló The Associated Press. Por esa razón, es importante la vacunación de refuerzo para quienes tienen las dos dosis de la vacuna.

¿Un peligro para Nueva York? La mayor parte de los estados en el país, han reportado casos similares al de Kansas y anunciado la falta de personal para atender a los enfermos de COVID-19 en sus hospitales. Uno de los sitios que más ha preocupado es la ciudad de Nueva York, debido a que es un punto turístico y, que hasta el momento sigue recibiendo a millones de turistas extranjeros. Pero, los turistas no son el único problema para Nueva York. Los funcionarios han tenido que retrasar o reducir los servicios de basura y metro debido a una hemorragia de personal alimentada por virus. La Autoridad de Transporte Metropolitano dijo que alrededor de una quinta parte de los operadores y conductores del metro (1.300 personas) han estado ausentes en los últimos días, señaló AP.

¿Registran problemas en escuelas? La falta de personal, vacunas, hospitales saturados y falta de servicios básicos, no son el único problema en los estados. Por ejemplo, en Chicago, un tenso enfrentamiento entre el distrito escolar y el sindicato de maestros sobre el aprendizaje remoto y los protocolos de seguridad COVID-19 llevó a la cancelación de clases durante los últimos tres días, señaló AP. Chicago, no es el único lugar con problemas en sus escuelas. En Hawái, donde las escuelas públicas están bajo un distrito estatal, 1.600 maestros y personal estuvieron ausentes el miércoles por enfermedad o vacaciones o ausencias preestablecidas. El sindicato de maestros del estado criticó a los funcionarios de educación por no prepararse mejor, informó The Associated Press.