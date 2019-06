Página

Revelan cuáles artículos serían los más afectados por aranceles de Trump a México.

Expertos aseguran que los consumidores ‘pagarán los platos rotos’.

El presidente dijo que se cobraría la tarifa hasta que México frene la inmigración irregular.

La medida del presidente Donald Trump de imponer un 5% de aranceles a México ocasionaría que aumenten los precios de los autos y aguacate, entre otros artículos.

Desde los autos hasta los aguacates, el mayor golpe de las amenazantes tarifas del presidente Donald Trump a las importaciones desde México probablemente estaría en las billeteras de los consumidores en Estados Unidos, indicó ABC News.

Se espera que las tarifas de aranceles a México comiencen en un 5% a partir del 10 de junio y podrían llegar a alcanzar un 25% en octubre, según indicó la Casa Blanca.

“Estos aranceles, a diferencia de los aranceles anteriores que hemos visto, donde están dirigidos tal vez a importaciones particulares, tienen una base amplia”, comentó Neil Bradley, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

“Es todo lo que Estados Unidos importa de México y, por lo tanto, a ese respecto, el daño tanto para las empresas como para los consumidores va a ser realmente amplio. Y a medida que se intensifican, significativos”, advirtió al referido medio.

El jueves, la administración anunció aumentos de tarifas en lo que Trump describió como un esfuerzo para forzar a México a frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas a través de su frontera con Estados Unidos.

“La Casa Blanca tiene razón, hay un problema real en la frontera sur. Desafortunadamente, los aranceles no harán nada para resolver ese problema y lo que no queremos hacer es ver el dolor autoinfligido en las familias estadounidenses y en nuestra economía cuando ese dolor no hará nada para resolver ese problema tan real”, expresó Bradley.