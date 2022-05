En lo que va del 2022, se han registrado 27 tiroteos en escuelas

El tiroteo de la escuela en Uvalde fue uno de los más crueles que involucran a niños

Ocurrió 10 días después del tiroteo en Buffalo

LOS TIROTEOS VAN EN AUMENTO. Como si fuera una plaga, en los últimos meses no han parado de registrarse fatales tiroteos en zonas escolares, tiendas de comestibles o en el estacionamiento del Mall que dejan a la comunidad helada. Está vez, el tiroteo ocurrido en la Elementary School de Uvalde, dejó el corazón roto de todas las personas dentro y fuera de Estados Unidos.

El tiroteo, que dejó 19 niños y dos adultos sin vida, es uno de los más crueles y que no se había cometido, por lo menos, en una década. Pero el terror no tiene límites; hace un par de días, se registró un acto racial en un supermercado de Buffalo por parte de un hombre que se sospecha iba a disparar en otras tiendas del lugar. Por tal razón, las personas se encuentran cansadas y pidiendo un alto a la violencia.

TIROTEOS EN ESTADOS UNIDOS: ¿EL VIRUS DEL PAÍS?

El país está de luto. 19 niños y dos personas, fallecieron a manos de un tirador activo, de 18 años, en la Robb Elementary School de Uvalde, Texas. La masacre fue considerada una de las más crueles en años, para el estado tejano, debido a que no se había registrado un evento de tal número en, al menos, una década. Pero, desafortunadamente, no es el único incidente en el año y parece ser que no será el último.

Estados Unidos ha tenido una racha de tiroteos en diversos puntos que deja helada a la comunidad y con la sensación de que no será la última vez que suceda alguna masacre que termine con la paz de la comunidad donde ocurre. Así que, deja a pensar que los tiroteos se han expandido como un virus que ocasiona un latente pánico y la sensación de inseguridad en cualquier sitio que se encuentre, ya sea un Mall o inclusive, la escuela de un par de niños inocentes.