Al darse la noticia de su muerte, en redes sociales y medios de comunicación se han desatado las sospechas sobre la muerte de Petito y la culpabilidad que han tenido los padres del joven en dicho caso. De acuerdo con l os últimos informes , la familia Laundrie no ha querido hablar al respecto.

NO SE CONOCERÁ LA ‘VERDAD’ DE GABBY PETITO. Después de un mes de búsqueda hacia el ‘principal sospechoso’ en el caso de la vlogger, de 22 años, se informó esté jueves que se encontraron los restos óseos de Brian Laundrie. La confirmación llegó un día después de que la familia acompañó al FBI a la reserva donde se hallaron las pruebas de que estuvo en aquel lugar.

Aumentan sospechas familia Laundrie; LOS PRINCIPALES SOSPECHOSOS SON LOS LAUNDRIE

Roberta y Chris Laundrie, se han convertido en los personajes principales tanto para el caso de Petito, como para el de su hijo, Brian Laundrie. De acuerdo con la información que se dio a conocer, el miércoles fue cuando los padres del prometido de Gabby, fueron al Parque Ambiental Myakkahatchee a buscar a su hijo. La situación dio un vuelco, cuando fueron ellos quienes encontraron las pertenencias de Laundrie.

De acuerdo a The Post, el FBI informó que se encontraron una mochila y un cuaderno que pertenecían a Brian junto con restos humanos en Carlton Reserve, pero no han identificado positivamente los restos como de Brian, hasta el día de hoy. Su abogado, fue quien ya había asegurado que posiblemente se trataba de Brian Laundrie, pero no querían confirmar sin esperar la confirmación del FBI.