Aumentó la venta de los boletos para el show de Chris Rock de forma desenfrenada

¿Subieron los precios al triple? La madre de Will Smith habla de su hijo…

Jim Carrey opinó sobre la controversia: “Quedé asqueado” Aumentan precios Chris Rock: ¿Salió ganando con tremendo bofetón? El comediante Chris Rock, fue uno de los que protagonizó el escándalo que se vio en vivo por millones de personas alrededor del mundo, pues fue el que recibió tremenda cachetada por parte del actor Will Smith, luego de lanzar un chiste hacia su esposa. Y es que Rock no dudó ni un segundo en hacer un chiste en referencia a la calvicie de Jada Smith, esposa de Will; a lo que el actor de “El Príncipe de Bell Air” no se lo tomó nada bien y subió al escenario a plantarle tremendo guantazo, posteriormente le comenzó a gritar groserías. Éste escándalo sigue apareciendo en primeras planas, incluso, parece que Chris Rock salió beneficiado de todo esto… ¿Le benefició? Están vendiendo boletos de manera desenfrenada Los Premios Óscar 2022, nos trajeron muchas sorpresas, pues el momento del bofetón quedará guardado para la posterioridad, aunque puede que Will Smith salga perdiendo, pues de acuerdo a un comunicado de La Academia, esto podría tener consecuencias, como quitarle su galardón el cual ganó a ‘Mejor Actor’. Por su parte, parece que tremenda ‘humillación’ le benefició al comediante Chris Rock, quien, de acuerdo al portal Vanity, ‘TickPick’ la cual es la compañía encargada de distribuir los boletos del comediante están vendiendo de manera desenfrenada más tickets en dos días que en todo el mes de marzo, debido a tal controversia.

Aumentan precios Chris Rock: Aumentaron de manera descomunal Y es que no solamente es el hecho de que los precios de los boletos del show de Chris hayan aumentado de manera inusual, pues la gente lo que quiere es ver al protagonista del escándalo del domingo en acción. También es el hecho de que los tickets para su show ¡Aumentaron demasiado! Así fue como lo comunicó ‘Vanity’, además de que se estén vendiendo muchísimo los boletos, también aumentaron su costo, pues de 45 dólares que valían ¡Ahora ya cuestan hasta 341 dólares! A lo mejor recibió una cachetada de oro, es como dice el dicho; “No hay mal que por bien no venga”.

Aumentan precios Chris Rock: ¿Es una injusticia? Muchos de los internautas han defendido a toda costa la acción que realizó Will Smith, mientras que por otra parte, hay quienes están en contra de la violencia, dejando en claro que el actor de “Soy Leyenda” lo pudo ‘callar’ de otra forma, y no dándole un ‘guantazo’ frente a un millón de personas. Por su parte, Will, luego de recibir El Galardón como ‘Mejor Actor’, éste subió al escenario y le ofreció una disculpa a su colega y esto fue lo que dijo: “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”. Señaló el actor.

Esto es lo que opina la madre de Will La madre de Will Smith, Caroline Bright, está orgullosa de la victoria de su hijo como mejor actor en los Óscar 2022 por su interpretación de Richard Williams en El Rey Richard. Pero, al igual que el resto del mundo, se sorprendió cuando su hijo subió al escenario para golpear al presentador Chris Rock. De acuerdo con Agencia Reforma, esto fue lo que mencionó: “Sé cómo trabaja, lo duro que trabaja He estado esperando y esperando y esperando. Cuando escuché el nombre, simplemente dije: ‘¡Sí!'”, dijo Bright ,en una entrevista con ABC de Filadelfia . “Will es una persona muy sociable. Es la primera vez que lo he visto hacer eso”, aseguró Caroline respecto al incidente con Rock en la premiación.

Aumentan precios Chris Rock: Jim Carrey ‘despreció’ el acto de Will Smith Por su parte, el actor Jim Carrey comentó que el comportamiento de Smith en los Óscar lo dejó “asqueado”. “Quedé asqueado por la ovación de pie. Realmente sentí que esto es una indicación muy clara de que ya no somos el club genial”, pues según Agencia Reforma, Carrey también dijo que Smith debió haber sido arrestado pero Chris Rock se negó a presentar cargos. “Rock no quería problemas”, expresó Carrey sobre el presentador. “Hubiera anunciado esta mañana que estaba demandando a Will por 200 millones de dólares porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter, no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijeron palabras”. Expresó el actor de ‘La Máscara’ respondiendo a la controversia.

Jada Pinkett Smith mandó un mensaje Con una escueta publicación en Instagram, Jada Pinkett Smith aludió al incidente ocurrido durante la entrega del Óscar en el que su esposo, Will Smith, golpeó al comediante Chris Rock. “Esta es una temporada para sanar y estoy aquí para ello”, publicó ayer la actriz de Viaje de Chicas y de la saga Matrix. Su mensaje no incluyó más detalles ni hizo referencia directa a lo sucedido. Este domingo durante la transmisión de los premios, Will Smith irrumpió en el escenario y dio una bofetada a Rock, luego de que este hiciera una broma sobre el cabello rapado de Jada, el cual era consecuencia de alopecia. Más tarde, cuando el histrión ganó el premio a Mejor Actor por Rey Richard: Una Familia Ganadora, se disculpó con la Academia de Hollywood y con los demás nominados, pero no con Rock. Desde el incidente, Jada no había realizado ninguna declaración pública, aunque Will publicó un comunicado el lunes en el que pidió perdón al comediante.

“Estaba fuera de lugar y actué mal. Estoy avergonzado y mis acciones no representaron al hombre que quiero ser. La violencia no tiene lugar en un mundo de amor y bondad”, dijo el actor de 53 años.

Zaralena Jackson; “¿Dónde consigo un Will Smith?” La polémica reacción de Will Smith en la ceremonia del Oscar tiene defensores, entre ellos la modelo Zaralena Jackson, quien padece alopecia. El golpe de Smith al conductor Chris Rock por una broma a calvicie de su mujer fue reconfortante para la modelo, aunque aclaró que no avala la violencia. “Escuché a Chris (Rock) hacer el comentario sobre GI Jane, el cual ya me habían hecho antes. Vi la reacción de Will (Smith) y todo lo que pensé fue: ‘¿Dónde puedo conseguir uno de esos?'”, dijo la modelo. “Para ser claros, no apruebo la violencia, pero él defendiendo a Jada mostró fuerza en mis ojos y fue muy reconfortante ver a un hombre estar al lado de su mujer cuando ella tiene alopecia”, añadió Jackson.

Aumentan precios Chris Rock: Califica la broma como ‘inapropiada’ La modelo consideró inapropiado hacer cualquier broma sobre alguien con alopecia, ya que es una condición que tiene un gran impacto en la salud mental de la persona que la padece y no es un asunto de risa, expresó la modelo, según una publicación del Daily Mail. De acuerdo con información de Agencia Reforma, Jackson enfatizó que no está a favor de la violencia, pero que fue gratificante ver que alguien defendiera con tanta determinación a su esposa. La actitud del ganador al Oscar a Mejor Actor provocó reacciones encontradas, desde quienes exaltaron la reacción del actor, como también la criticaron duramente.