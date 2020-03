Las infecciones confirmadas por el nuevo coronavirus en Georgia aumentaron a casi 1.400 el miércoles, con casi un tercio de esas personas hospitalizadas, según las autoridades estatales de salud, que confirman cerca de 50 muertes en el estado atribuidas al virus.

El número de casos confirmados del departamento de salud del estado reportados el miércoles por la noche aumentó casi 300, o más del 25%, desde 24 horas antes. Las muertes aumentaron casi una cuarta parte en ese mismo período, de 38 a 47. El estado enumeró a 438 personas como hospitalizadas.

Pero la disponibilidad de las pruebas sigue siendo limitada en todo el estado, y los resultados tardan días en producirse, lo que significa que muchas personas que ahora están propagando el virus altamente contagioso pueden no saber que han sido infectados.

Latest Atlanta coronavirus news: 1,387 confirmed cases and 47 deaths in Georgia. Fulton County is the hardest hit, but the virus is found in more than half of Georgia’s counties. https://t.co/fye028XwRb pic.twitter.com/49vDGywZqq

