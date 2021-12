Una ola de infecciones de la variante Ómicron ha hecho que alcance un nuevo récord la ciudad de Nueva York, esto provocó que se cancelen eventos navideños en los teatros de Brodway y Rockettes. Hasta el momento se han registrado 21,000 nuevos casos y según The Washington Post es un nuevo récord que se ha registrado.

La variante Ómicron, presenta más de 50 mutaciones respecto al virus original, es por esto que la efectividad de dos dosis de vacunación contra el coronavirus ya no es tan eficiente , ya que a consecuencia de las variantes por el virus, ha hecho que la pandemia se extienda un poco más cada vez. Antes de que la variante del Omicron apareciera, Anthony Fauci, principal médico estadounidense, pronosticaba que la pandemia podría terminar en el 2022 en Estados Unidos.

Se reportan nuevos casos de Ómicron en México

En tan solo 15 días, se han reportado nuevos casos de la variante Ómicron en Ciudad de México, entre los afectados está un mayor de 60 años de edad sin antecedentes de que haya ido al extranjero según informó GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data). De acuerdo a ‘Milenio‘, hay una mujer de 34 años de edad, inmunizada con la unidosis de la vacuna contra covid-19 de Johnson and Johnson.

También contagiado con Ómicron, hay un hombre de 23 años de edad, que a diferencia de los demás, el sí viajó a Costa Rica, al regresar a México comenzó a presentar síntomas de contagio. Milenio informó que La variante B.1.1.529 tiene como descendientes BA.1 y BA.2. Se analizan casos sospechosos de Sinaloa, Quintana Roo, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco y Ciudad de México.