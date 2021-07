El número de personas en Estados Unidos que solicitaron ayuda por desempleo subió levemente

El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes de prestaciones subieron en 2.000 a 373.000

En junio, las empresas añadieron 850.000 empleos y el pago por hora subió 3,6% comparado con un año antes

Aumenta pedidos pagos desempleo. Toda parece indicar que los problemas que dejo la pandemia del coronavirus aún no terminan completamente, ya que el número de personas que solicitaron ayuda de desempleo, ya que se encuentran sin trabajo actualmente, aumentó un poco.

El número de pedidos de pago por desempleo subió ligeramente en el país, a pesar de que la economía y el mercado laboral aún no se han recuperado por completo de la pandemia que afectó a todo el mundo, para poder recuperar todo lo perdido en el año del 2020, según la agencia de noticias The Associated Press.

Suben ligeramente en EE.UU. pedidos de pagos por desempleo

El Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó en un reporte este jueves que las solicitudes de prestaciones de personas sin trabajo subieron en 2,000 a 373,000. Cabe recordar que el virus del coronavirus afectó a todo el mundo y a todas las empresas, afectando directamente la economía.

Las solicitudes semanales, que generalmente reflejan el ritmo de los despidos, han estado cayendo sistemáticamente este año desde más de 900,000 a inicios de 2021. El promedio de solicitudes para cuatro semanas, que elimina la volatilidad de semana a semana, es ahora de 394,000: El nivel más bajo desde el estallido de la pandemia, en marzo de 2020.