"El estatus jurídico del estadio lo resolverá la fiscalía, un estatus de suspensión hasta que la Comisión Disciplinaria anuncie. No es extraño para la directiva pero estamos sobre el tema, no podemos violentar los derechos de las partes y mirar hacia el futuro de este grave problema que estamos viviendo con los grupos de animación", fueron sus palabras, confirmando que el Corregidora queda suspendado de cualquier actividad.

“Las barras visitantes, ya no van a poder ir a los estadios”

Una de las medidas que ha tomado para evitar que suceda algo similar en México es eliminar las barras visitantes, Mikel Arriola afirmó que ya no podrán viajar a los estadios. “Te anticipo que las barras visitantes a partir de hoy, ya no van a poder ir a los estadios. El estatus de suspensión es a partir de hoy. No podemos generar actividad futbolística aquí. Una vez resuelto, podremos seguir adelante”.

Por último el presidente de la Liga MX hizo un recordatorio sobre las personas supuestamente fallecidas e invita a todos que sigan las fuentes oficiales para estar mejor informados: "Yo lo que creo que tenemos que hacer todos por cuestión de orden, es asumir la fuente oficial como la fuente verdadera y actual", finalizó.