Tras la lamentable muerte del estilista Daniel Urquiza, ha salido a la luz presunta información que lo vincula al actor David Zepeda, esto mientras él ha negado rotundamente cualquier relación, incluso ha dicho no conocer al también llamado ‘Rey de las extensiones’.

Por su parte, en una nueva emisión de ‘Chisme No Like’, Elisa Beristain y Javier Ceriani han revelado nueva información de lo que presuntamente fue una relación de “años” entre Daniel Urquiza y David Zepeda, incluso hasta había un presunto plan de boda y un conocido actor confirma ser vecino de la pareja y que llegó a escuchar peleas y golpes entre ambos.

La comunicadora ha dicho que el estilista fallecido “quería” que se hablara de la relación o supuesto romance con el actor mexicano.

“Daniel desde donde esté, él debe de estar feliz porque esto que vamos a hacer porque él quería dar a conocer su relación y efectivamente hoy con las pruebas”, dijo Elisa Beristain.

Las pruebas a las que Beristain se refiere son unos supuestos audios y capturas de una conversación de WhatsApp entre la comunicadora y el estilista Daniel Urquiza.

Los audios fueron presentados en su programa y se refieren a una supuesta boda entre Urquiza y Zepeda, incluso, Elisa Beristain asegura que de primer momento el estilista le dijo que le daría la exclusiva de su boda con el actor, pero que después cambió de idea y quiso venderla, a eso precisamente se refiere el presunto audio.

Además, Daniel Urquiza dice en el audio que su equipo legal ya estaba trabajando en la negociación para vender la exclusiva de la presunta boda. “No sé tú que me recomiendas si venderlo a ‘Hola’ o a ‘Daily Mail’. No sé quién me pagaría mejor por la boda porque ya lo está negociando mi abogado”, dice Urquiza en el audio presentado por Elisa Beristain.

También durante el programa ‘Chisme No Like’, los conductores presentaron la continuación de la conversación en la que Daniel Urquiza le puesta una fotografía de David Zepeda a Elisa Beristain, en la cual comparte que el suéter que el estilista llevaba puesto el día de la entrevista con la periodista, es el mismo suéter que el actor trae en la imagen.

