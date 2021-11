Un claro ejemplo fue cuando un grupo de usuarios aseguraron que en un video publicado por un influencer mexicano, afirmaron haber escuchado “claro” la voz de Octavio Ocaña, en donde decía que había sido la policía quien lo había matado de un balazo, y no tanto de un disparo accidentado como dijo la Fiscalía.

Tras esto, mucho se habló de su muerte, siendo su padre quien sostiene que la versión proporcionada por la Fiscalía del Estado de México era errónea, asegurando que su hijo nunca se pudo haber disparado debido a que él mismo le había enseñado a tirar y manejar armas, provocando gran controversia en redes sociales, mismas que no han terminado, y la incógnita sobre su muerte y sus causas siguen rondando en redes sociales.

De acuerdo con el portal El Imparcial, el cual rescata el video del youtuber Emanuel Solís, se puede ver al mexicano grabando en el lugar en donde Octavio Ocaña falleció, mientras que los autos y el viento soplaba, haciendo que parte del audio no se escuchara con claridad debido al golpeteo del aire con las bocinas.

Cabe recordar, que según la versión proporcionada por la Fiscalía del Estado de México, afirma que el actor, junto a dos acompañantes, venían manejando a exceso de velocidad, lo que provocó que la policía les marcara el alto, ante esto, y al ver que el auto no se detenía, se comenzó una persecución policiaca.

Psíquico del FBI asegura que se contactó con Ovtacio Ocaña y le dio una revelación

Antes de que se diera a conocer el audio en donde Octavio Ocaña presuntamente decía que había sido la policía quien le disparó, el doctor Rob Cissna, psíquico que ha colaborado en diferentes casos para el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos, FBI, por sus siglas en inglés, asegura que se contactó con el actor y le dio una revelación, el cual podría comprobar la verdad de las cosas y del audio antes visto.

Fue por medio de una entrevista que le concedió al programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, la cual está disponible en su canal de YouTube, que este controvertido personaje no se anduvo por las ramas y contó todo lo que dijo el joven artista, quien falleció a pocos días de cumplir 23 años de edad.