Se revela audio en donde Laura Bozzo arremete en contra de Adamari López

¿Queria regresar a Telemundo y se les echa encima a los ejecutivos de Televisa?

¿En dónde está Laura Bozzo? El programa ‘Chisme No Like’ filtra a través de redes sociales un audio en donde Laura Bozzo, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia por evasión de impuestos, arremete en contra de Televisa, afirmando en ese entonces que se quería regresar para Telemundo, no sin antes hablar ‘despectivamente’ de la situación que enfrentó Adamari López tras padecer cáncer. Vaya que las cosas se han puesto bastante complicadas para la conductora y abogada peruana Laura Bozzo, ya que actualmente lleva desde hacer unas semanas prófuga de la justicia por evasión de impuestos con el SAT, además de que no fue hace mucho cuando también perdió la demanda en contra de Irina Baeva y Gabriel Soto por llamarlo de manera despectiva frente a cadena nacional. ¿Piden que la saquen de México y Televisa? Se revelan audios de Laura Bozzo en donde ‘no se queda callada’ Tras esto, las cosas no parecen mejorar pronto, ya que a través del programa de “Chisme No Like”, conducido por los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain, han mostrado un audio en donde la abogada se le iba con todo a los ejecutivos de Televisa, cadena en donde Laura Bozzo estuvo trabajando por un buen tiempo. En el audio, el cual se puede encontrar en la cuenta de YouTube del programa, se logra escuchar como la peruana pedía que “por favor la sacaran de México” y que la volvieran a contratar en la cadena hispana de Telemundo, en donde dicho sea de paso y de acuerdo con los conductores, también atacó a sus conductores.

¿Laura Bozzo tiene protección política en México? Antes de entrar de lleno a este audio, Javier Ceriani informó que realmente Laura Bozzo no se la estaba pasando nada mal en su “búsqueda por la justicia”, y que mucho menos ellos iban a destruir su carrera, ya que el periodista argentino afirmó que ella se encontraba en Acapulco, disfrutando de “sus amigos políticos”, quienes les estaban dando resguardo y protección: “Laura no la está pasando mal, Laura la está pasando bien, la gente de Acapulco dice que esta tomando el sol y pidiendo mariscos, de los más caros, por delivery, Laura no ha dejado de pasarla bien, sus amigos políticos de Acapulco la han blindado y Laura es intocable, ella saldrá adelante, no la estamos destruyendo, tiene protección política en México”.

En el audio, Laura Bozzo pide que la saquen de México y de Televisa Sin embargo, la bomba llegaría después de que el programa de espectáculos sacara a relucir un audio en donde presuntamente Laura Bozzo hablaba con un contacto para pedirle de favor si le podía conseguir trabajo en la cadena de Telemundo, arremetiendo también contra algunos de los ejecutivos de la cadena mexicana Televisa: En el audio presentado en el programa se podía escuchar lo siguiente: “Peor que basura me tratan en Televisa, yo he mandado a la mierd#% ahorita a Balcancer, a todos ellos los he mandado a la reconc$%#, de verdad ya me harté, ¿puedes averiguarme por favor esta noticia? Ojalá que pudiera regresar a Telemundo, te lo juro, entro de rodillas a la Virgen de Guadalupe”, comentó presuntamente Laura Bozzo en el audio divulgado por el programa “Chisme No Like”.

En el audio, ¿Laura Bozzo también le tira a Telemundo? Tras este audio, Elisa Beristain argumentó que también a la periodista María Celeste Arrarás también se le fue encima, llamando de manera despectiva a la conductora, y no solo a ella sino a muchas personas más, un claro ejemplo es lo que sucedió con Irina Baeva y Gabriel Soto, llamándolos de manera denigrante en cadena nacional: “Aquí les pusimos unos audios que a la misma María Celeste le dijo pu#$%”, a lo que Javier Ceriani reafirma que incluso a Telemundo: “Y a Telemundo mismo, dijo esos mier#$% de Telemundo, esa pu… de María Celeste, peor mira que envidiosa, todas son mujeres, solo las ataca a ellas”.

No tiene piedad y revelan audio en donde Laura Bozzo se ‘burla’ de Adamari López Por si fuera esto poco, la conductora de “Chisme No Like”, Elisa Beristain, también habló de la manera despectiva en la que presuntamente Laura Bozzo había hablado respecto a la situación por la que enfrentó la conductora puertorriqueña Adamari López tras padecer de cáncer, revelando un audio en donde parecía desprestigiar por completo la salud de la guapa chaparrita: “Todos conocimos la situación y la triste enfermedad que tuvo Adamari López, (…) a continuación va usted a escuchar como Laura Bozzo se burla de el cáncer de Adamari López”, comenta la conductora mexicana antes de entrar de lleno al audio de la conductora peruana, yéndose en contra la conductora de Hoy Día,

¿Demerita Laura Bozzo lo que le pasó Adamari López? En el audio, se logra escuchar como presuntamente Laura Bozzo afirmaba que ella había pasado por situaciones más complicadas que las que pasó Adamari López tras padecer cáncer de mama: “Gente que represente a los migrantes, que alce la voz y represente a las mujeres”, inició con el audio la peruana. “Pero no la niña de siempre, la Adamari que tuvo cáncer, pobrecita, y entonces el marido la dejó y entonces se victimiza, no mam#$%, yo estuve muerta, tuve cáncer, me pasó de todo y no me voy a victimizar, yo tengo la bandera de El Guerrero”, comentó segura la peruana ante la situación por la que había pasado Adamari López hace unos años atrás después de padecer cáncer de mama. ¿Qué opinas? PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Laura Bozzo pierde la demanda interpuesta por Gabriel Soto e Irina Baeva y ahora tendrá ‘que pagar’ Como se mencionó con anterioridad, hace unos días antes se dio a conocer que la conductora peruana, Laura Bozzo, quien dicho sea de paso se encuentra prófuga de la justicia, ha perdido la demanda interpuesta por los actores Gabriel Soto e Irina Baeva, y ahora la también abogada tendrá que paga una indemnización y ofrecer una disculpa pública. Fue en el año 2020 cuando la conductora, conocida por su programa “Laura en América”, despotricó en contra de Gabriel Soto e Irina Baeva, llamando al mexicano como el “desgraciado mayor”, por lo que había pasado en su relación con Geraldine Bazán y él, en donde mucho se argumentó que el actor le había sido infiel a la también actriz con Irina.

Laura Bozzo pierde la demanda interpuesta por Gabriel Soto e Irina Baeva y ahora tendrá ‘que pagar’ Tras esto, tanto Gabriel Soto como la actriz rusa, Irina Baeva no se quisieron quedar callados, e interpusieron una demanda a finales del 2020 en contra de Laura Bozzo por difamación, amenazas, acoso y discriminación en su contra, misma que ya se resolvió, arrojando a Laura Bozzo como la culpable. A través de las redes sociales del periodista Gil Barrera, fue en donde se dio a conocer esta resolución: “Estoy en condiciones de confirmar que Laura Bozzo perdió la demanda por daño moral que le interpuso Gabriel Soto e Irina Baeva. La señorita Laura- aun prófuga- despotricó en contra de ellos en un programa de televisión y deberá indemnizar”, comentó a través de su cuenta de Twitter.

No se presentó y perdió la demanda interpuesta por Gabriel Soto e Irina Baeva El portal Infobae comenta que fue el pasado 20 de octubre del 2021 cuando un juez determinó que las pruebas por los actores eran suficientes para proceder en contra de Laura Bozzo, además de que dicho sea de paso, la conductora peruana tampoco se presentó, ni sus abogados o algún representante a la corte. Con anterioridad, Gabriel Soto e Irina Baeva hablaron de esta situación y sacaron a relucir que nadie del equipo de Laura se presentó: “Se hizo el desahogo de las pruebas y la contraparte no se presentó, entonces la demanda procede. Ya se marcó la jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegó hasta allá, entonces ya está ganado el caso”.