CIUDAD DE MÉXICO.-A casi tres años del deceso de Juan Gabriel, un fanático reveló un audio del llamado “Divo de Juárez” en el que se le escucha hablar de la única cosa que le envidiaba a Luis Miguel. En la conversación dada a conocer por el programa Hoy, el cantante dijo: “Luis Miguel es muy famoso, pues yo no puedo, todavía no puedo vivir en México por la fama, y mira que yo tengo casa en Acapulco, en Guadalajara, en San Miguel de Allende, en Juárez, en todas partes estratégicas, en Capula, pero no puedo vivir”. Sin embargo, el intérprete de “Querida” no perdió la oportunidad de alabar la forma en que “El Sol” demostraba su amor por México. “El decía soy mexicano, soy de Veracruz, no es cierto que soy de Puerto Rico, no es cierto que soy español, y luchar contra el mundo, eso es maravilloso de una persona y está en Acapulco, te digo que mejor que yo”. De la misma forma, en la parte final del audio confesó su deseo de grabarle un disco a LuisMi. “Yo tengo más ilusión de hacer el disco de Luis Miguel que el de Rocío, y además en la forma en que me lo pidió, porque en el pedir está el dar”. #LuisMiguel #JuanGabriel